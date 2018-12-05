أخبار مصر | لليوم الثاني.. "الأسبوع الكويتي في مصر" يواصل فعالياته بمشاركة وزراء (صور)

يواصل الأسبوع الكويتي الحادي عشر في مصر، يومه الثاني، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدعوة من السفير محمد صالح الذويخ سفير الكويت لدى مصر، وذلك بأحد فنادق القاهرة، في ظل وجود إيجابي تشهده العلاقات بين البلدين أكدته دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ لزيارة بلده الثاني مصر.

وشاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريون في الخارج، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، مساء أمس، في افتتاح معرض "الأسبوع الكويتي فى مصر" الذي انطلقت أعماله بالقاهرة تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، وبمشاركة العشرات من المؤسسات الحكومية والاقتصادية والمالية والإعلامية المصرية والكويتية.

وقال بدر الناصر من إدارة العلاقات العامة والإعلام بالطيران المدني بالكويت، إن السوق الكويتي يسعي لتبادل الفعال بين الشركات والبنوك والجهات الإعلامية المصرية والكويتية وتبادل في الخبرات والثقافات .

وأضاف الناصر أن تفوق الطيران الكويتي بعد افتتاحه لأكثر من مطار دولي في فترة قصيرة وهذا يعتبر إنجاز حقيقي، حيث يسعي الطيران الكويتي إلي تبادل الخبرات والتجارب مع الطيران المدني المصري لمشاركة فعالة .

وشكر الناصر القائمين على المعرض والتنظيم وشكر أهل مصر على حسن الاستقبال، متمنين دوام المشاركة بين الدولتين، ويأتي ذلك بمشاركة فعالة لأكثر من 80 جهة كويتيه ومصرية تمثل القطاعين العام والخاص وعدد من الشركات والبنوك والجهات الإعلامية المصرية والكويتية.