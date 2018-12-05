أخبار مصر | وزير الخارجية: قطر مستمرة في التحركات السلبية واحتضان المتطرفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية: قطر مستمرة في التحركات السلبية واحتضان المتطرفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سامح شكري وزير الخارجية، على عدم وجود تغير فى سياسة قطر، لانفراجة فى الأزمة، مشيرا إلى جود مزيد من التحركات القطرية السلبية من احتضان قيادات عناصر متطرفة واستمرار التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأربع.

وكان قد عقد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، مُباحثات ثنائية مع السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، تناولت مُجمل العلاقات الثنائية، وأبرز المُستجدات على الساحتين العربية والإقليمية.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المُباحثات بين الجانبين تأتي في إطار حرصهما على الدفع بآليات التشاور والتنسيق في شأن مُجمل مجالات التعاون الثنائي من جانب، والقضايا الإقليمية محل اهتمام البلديّن من جانب آخر خاصة في ظل التحديات المتفاقمة التي تشهدها المنطقة، والتي تستوجب بدورها الدفع بأطر التضامن والعمل العربي المشترك لمواجهتها وعلى نحو يُسهم في تحقيق أمن واستقرار المنطقة.