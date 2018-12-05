أخبار مصر | بدء تلقي أعمال الموسم الثاني لمسابقة "التميز الصحفي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء تلقي أعمال الموسم الثاني لمسابقة "التميز الصحفي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، بدء تلقي أعمال الزملاء، راغبي المنافسة على جوائز الموسم الثاني، بفروع جائزة التميز الصحفي، لقضايا التعليم الفني والتدريب المهني، التي تنظمها اللجنة بالتعاون مع برنامج دعم وإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني بوزارة الصناعة.

وقال "عبدالمجيد" في تصريحات صحفية، إنه مقررًا فتح باب تلقي أعمال الراغبين في المنافسة بدءًا من 15 ديسمبر 2018 إلى 15 يناير 2019، على أن يستوفي المتقدم الشروط التالية:

أولاً: أن يكون العمل المنافس منشورًا خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 31 ديسمبر 2018.

ثانيًا: أن يتناول العمل قضايا التعليم الفني والتدريب المهني، بهدف التوعية بأهميته على الاقتصاد الوطني.

ثالثًا: يحق للمتقدم المنافسة بفرعين على الأكثر، وخمسة نماذج بحد أقصى للفرع الواحد.

رابعًا: فروع المسابقة (الحوار الصحفي – التحقيق الصحفي – التصوير الفوتوغرافي - صحافة الفيديو– الكاريكاتير – المقال - التغطية والتحليل الإخباري)، وفيما يتعلق بصحافة الفيديو يشترط ألا تزيد مدة الفيلم عن دقيقتين ونصف الدقيقة.

خامسًا: يشترط أن يكون العمل منشورًا في إصدار ورقي حاصل على ترخيص مصري، أو إلكتروني تابع لمؤسسة أو صحيفة حاصلة على ترخيص مصري.

وتابع: يحصل الثلاثة الأوائل في كل فرع على جوائز مالية مقسمة على النحو التالي:

الأول: عشرة آلاف جنيه - الثاني: ثمانية آلاف جنيه - الثالث: ستة آلاف جنيه.

وتقدم الأعمال لدى الأستاذ محمد خليفة، مدير إدارة التدريب بالنقابة.

يُسلم أصل الموضوع أو رابط الموضوع على أسطوانة مدمجة بالنسبة للإلكتروني+ خمس صور A4 خالية من اسم الصحفي أو المؤسسة التابع لها + صورة من كارنيه النقابة 2018 + 2 صورة شخصية.

يسدد مبلغ 50 جنيهًا رسومًا إدارية بخزينة النقابة.