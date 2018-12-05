أخبار مصر | يسمح بدخول الامتحان بالكتاب.. ١٠ معلومات عن امتحان الصف الأول الثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يسمح بدخول الامتحان بالكتاب.. ١٠ معلومات عن امتحان الصف الأول الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على صفحة المجلس الرسمية بـ"فيس بوك"، انفوجراف بأهم ١٠ معلومات عن امتحان الصف الأول الثانوي بالنظام الجديد.

وأوضح الانفوجراف انه تعقد ٤ الامتحانات في أشهر يناير ومارس ومايو ويونيو، وبيدا الامتحان التجريبي الأول يوم الأحد ١٣ يناير وينتهي الامتحان التجريبي الأول الخميس ٢٤ يناير .

كما أوضح الانفوجراف ضرورة حضور الطلاب للامتحان وسيتم إعداد تقرير عن نسبة الحضور والغياب، كما أن الأسئلة مصممة لقياس الفهم وتبتعد عن فكرة الأسئلة المتوقعة .

وأشار الانفوجراف أنه من الممكن أن يدخل الطالب الامتحان بالكتاب، وتدمج أسئلة الامتحان مع ورق الإجابة.