أخبار مصر | الأحد.. "البرلمان" يناقش طلبات مقدمة من النواب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحد.. "البرلمان" يناقش طلبات مقدمة من النواب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، في الجلسة العامة والمُقرر انعقادها الأحد القادم طلبات مناقشة مقدمة من النائب مجدي مرشد وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن آليات تطوير المنظومة الصحية بالريف المصري، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تدريب وتأهيل الأطباء للحصول على درجة التخصص في التخصصات الطبية المختلفة، مناقشة طلب النائب بسام فليفل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير بعض التخصصات الطبية بالوحدات الصحية بالقرى وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء وحدات إسكان اجتماعي ولمحدودي الدخل على مستوى الجمهورية.

وتناقش الجلسة العامة، الطلب المُقدم من النائبة شيرين فراج وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، ومناقشة طلب النائب يس عبد الصبور محمد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المناطق الآثرية والحفاظ على التراث الحضاري، ومناقشة طلب النائب خالد العراقي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من التلوث الناتج من عوادم السيارات، ومناقشة طلب النائبة زينب سالم وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تجاوب الوزارات مع طلبات السادة الأعضاء، ومناقشة طلب النائب سلامة الجوهري وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن القضاء على ظاهرة تراكم القمامة وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير الطرق الرابطة بين القرى والمدن بالمحافظات وآخر عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء محطات الصرف الصحي وآخر عن سياسة الحكومة بشأن مشروعات إسكان الشباب.

كما تناقش الجلسة الطلب المُقدم من النائب رضا البلتاجي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وقف التعدي على نهر النيل، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توقف العمل بمستشفى حلوان العام، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن أندية الشركات المتعثرة والتي توقف نشاطها، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن صعوبة الحصول على سكن في مشروع الإسكان الاجتماعي، ومناقشة طلب النائب طارق فاروق متولي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من مياه السيول والأمطار، ومناقشة طلب النائب فتحي قنديل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر طن قصب السكر لمواجهة ارتفاع التكاليف، ومناقشة طلب النائب أحمد علي إبراهيم وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن القضاء على ظاهرة الأطفال بلا مأوى، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تسهيل إجراءات وتراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومناقشة طلب النائب محمد سعد تمراز وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استكمال مشروعات الصرف الصحي بمحافظة البحيرة.