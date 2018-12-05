مصر | الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب داخل 4 شقق سكنية بحلوان (صور)

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شب حريق داخل 4 شقق سكنية في حلوان، بسبب ماس كهربائي. وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده للشقق والعمارات المجاورة.

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