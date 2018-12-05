مصر | النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهمة الهاربة بواقعة استغلال الأطفال في التسول بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهمة الهاربة بواقعة استغلال الأطفال في التسول بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة حلوان، حبس عاطل 4 أيام، على ذمة التحقيقات، بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول.

وكما أمرت النيابة بسرعة التحريات بضبط وإحضار المتهمة الثانية في الواقعة.

يذكر أن ضباط مباحث الأحداث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا في حملة أمنية من ضبط 11 طفلا حال تسولهم داخل إحدى الحدائق العامة بمدينة حلوان، وتبين أن 5 منهم في عمر 15 عاما يعملون لصالح رجل وامرأة في الإشراف على عمل باقي الأطفال في التسول.

وأمرت النيابة في وقت سابق، بإيداع الضحايا وهم 6 أطفال "3 إناث و3 ذكور"، إحدى دور الرعاية، بعد عرضهم على الطب الشرعي للتأكد من عدم وجود أثار تعذيب أو اعتداءات جنسية، كما استبعدت النيابة أحد الأطفال من تهمة الاشتراك مع المتهمين الرئيسيين، وأمرت بحبس باقي المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم الرئيسي في الواقعة وضبط وإحضار المتهمة الثانية.

وحرر محضر بذلك وأخطرت النيابة التي صدرت قرارها السابق.

