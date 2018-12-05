مصر | مصرع وإصابة 10 طلاب في انقلاب أتوبيس "الجامعة الروسية" بالعاشر من رمضان (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع وإصابة 10 طلاب في انقلاب أتوبيس "الجامعة الروسية" بالعاشر من رمضان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري الإنجليزي الممتاز إيفرتون - x

21:45 - نيوكاسل يونايتد فولهام - x

21:45 - ليستر سيتي وولفرهامبتون - x

21:45 - تشيلسي بيرنلي - x

21:45 - ليفربول توتنهام هوتسبير - x

22:00 - ساوثهامتون مانشستر يونايتد - x

22:00 - ارسنال الدوري المصري الممتاز الاهلي - x

20:00 - الجونة كأس ملك إسبانيا أتلتيكو مدريد - x

20:30 - سانت اندرو برشلونة - x

22:30 - كولتورال ديبورتيفا ليونيسا

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