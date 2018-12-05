شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تطلق حملة قومية لمكافحة القوارض يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، اجتماعا مع مديري إدارات مكافحة القوارض بالمحافظات، لبحث الاستعداد لتنفيذ الحملة القومية لمكافحة القوارض بمشاركة أكثر من 1000 مهندس وفني وعامل المقرر إطلاقها الشهر المقبل، لحماية المحاصيل خلال موسم الزراعة الشتوي من 27 محافظة.

وقال «السباعي»، خلال اللقاء، إنه تم التأكد من تجهيز الطعوم اللازمة وتوزيعها على مديريات الزراعة لكي تكون جاهزة خلال الحملة، التأكد من تطبيق المعايير الصحيحة لتحزيم المحاصيل الشتوية لضمان كفاءة أعمال المكافحة، بالإضافة إلى التأكد من وضع الطعوم السامة على الترع والمصارف والقنوات المائية، مع التحديد الدقيق لأماكن تواجد الفئران، خاصة بالقرب من نواتج تطهير الترع والمصارف.

وأضاف رئيس مكافحة الآفات الزراعية أنه تم التنبيه على إدارات القوارض بالمحافظات، بضرورة التنسيق مع الوحدات المحلية ومديريات الشؤون الصحية المشاركة في الحملة، مع تكثيف جهود الحملة في المحافظات الأكثر تعرضا لهجوم القوارض، مثل محافظات كفر الشيخ والدقهلية والشرقية والغربية، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على أهمية عمل ندوات إرشادية لمكافحة القوارض على مستوى الإدارات والمجمعيات الزراعية قبل بدء الحملة.

واستعرض الاجتماع المشاكل التي تواجه مكافحة القوارض في مصر ومناقشة مكافحة الثعابين، فضلا عن إثارة موضوع مكافحة القوارض داخل الكتلة السكنية ومسؤولية التعاون عن تمويل الحملات، مع تحصيل ديون إدارة القوارض لدى المزارعين والبالغة 6.3 مليون جنيه والمستحقة لصالح البنك الزراعي المصري.

وشدد على أهمية دور الدولة في مكافحة القوارض بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الأمراض تنتقل عن طريق الفئران، إما عن طريق تناول المواد الغذائية الملوثة بالبراز والأتربة التي تختلط ببول وبقايا القوارض، أو عن طريق التنفس، من خلال تلوث الهواء بذرات الغبار الملوث ببقايا القوارض، موضحا أن من بين الأمراض التي تنتقل للإنسان عن طريق القوارض، (السالمونيلا) والطاعون والحمى النزفية والتولاريميا والتهاب الكبد.