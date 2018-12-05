شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية أمام «محلية النواب»: إلغاء التعاقد مع شركات النظافة غير الملتزمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، إن مشكلة القمامة تحتاج لحلول عاجلة بعيدًا عن المسكنات، مؤكداً أنه «لحل المشكلة لابد أن نعترف بالقصور».

وأضاف المحافظ في كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، الأربعاء، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمود عطية، بشأن «تقاعس المسؤولين التنفيذيين بحي غرب شبرا الخيمة في أداء عملهم، وعدم إلزام المتعهدين بتجميع القمامة من المنازل والشوارع والتخلص الآمن منها»، وطلب الإحاطة المقدم من النائب سيد موافي، بشأن «سوء حالة النظافة بنطاق حى شرق شبرا الخيمة وموافاة المجلس بإجمالي المبالغ المحصلة كرسوم نظافة عن هذا الحي»، أن «ما ورد في طلبات الإحاطة بشأن شكاوى الأهالي من عدم التزام الكثير من المتعهدين بجمع القمامة، هي شكاوى حقيقية، والمحافظة ستلغى التعاقد مع المتعهدين غير الملتزمين ولن تجدد لهم، والتجديد فقط للملتزمين».

وأشار المحافظ إلى أن «رئيس الوزراء وجه بحل مشاكل في مناطق أم بيومى وشارع أحمد عرابي، وتم إرسال لجنة من وزارة التنمية المحلية لمتابعة الأعمال التي تمت على أرض الواقع، وكانت هناك آلاف الأطنان من القمامة، وبدأ التعامل مع هذه المخالفات»، مضيفًا: «لما نزلت شارع أحمد عرابي المواطنين صافحوني وقالوا لي إني أول محافظ ينزل المكان، ووجدت فعلًا كما قال النائب محمود عطية، مقدم طلب الإحاطة، كانت المحطة متوقفة، ووجدت بعض المخازن تجمع القمامة في أكياس».