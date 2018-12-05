شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» أمام «النواب»: 26 ألف حالة تعدي على أراضي الهيئة و«مش ساكتين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سيد محروس رئيس هيئة الأوقاف المصرية، إن الهيئة تعمل على مواجهة التعديات على أراضيها بشكل حاسم، مشيرا إلى أنه تم حصر جميع التعديات على مدار الأعوام الماضية، ويتم التعامل معها وفق القانون سواء بالإزالة أو التقنين وفق قانون 144لسنة 2017.

وأضاف، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن التعدي على أراضي الأوقاف بحي شرق شبرا الخيمة، أنه تم حصر 90% من الأملاك ولا يزال الأمر قائم، مشيرا إلى أنه تم رصد 26 ألف حالة تعدى على مستوى الجمهورية، قائلا: «مش ساكتين على تعديات أراضي الأوقاف وهى تمت غصب عن الدولة زمان إبان الانفلات، ومفيش حالة تعدى جديدة من يوم 1 يناير 2018.. والباقى كله تعديات قديمة».

من جانبه، قال النائب يسرى الأسيوطي إن ما يحدث من تعديات على أراضي الأوقاف دون تحرك من الهيئة نفسها يعد فساد غير مقبول، مطالبا بتشكيل لجنة لدراسة تعديات الأوقاف في حي شرق شبرا الخيمة ودراسته بشكل دقيق لأن ما يحدث فساد مقنن.

وأكد النائب أحمد السجينى على أن اللجنة كان لها أدوار كثيرة في مكافحة الفساد، وعلى التقارير التي تصدر منها يتم إحالة العديد من المسؤولين للنيابة العامة، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة النائب يسرى الأسيوطي لدراسة ملف التعديات على أراضي الأوقاف بشكل كامل.