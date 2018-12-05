شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق استراتيجية الفقر متعدد الأبعاد ٢٠٣٠ في ختام مؤتمر وزراء شؤون الاجتماعية العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت بمدينة شرم الشيخ أعمال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والذي شهد تسلم مصر لرئاسة المجلس لتجمع مصر بذلك بين رئاسة المجلس ورئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وكانت أعمال المجلس قد بدأت منذ عدة أيّام باجتماعات كبار المسؤولين الذين أعدوا مشاريع القرارات والتي تم مناقشاتها على المستوى الوزاري وانتهى المجلس إلى إطلاق استراتيجية الفقر متعدد الأبعاد ٢٠٣٠، والتي تم إعدادها بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط تمهيدا لرفع إلى القمة العربية التنموية ببيروت ٢٠١٩. كما توافق أعضاء المجلس على إقرار الاستراتيجية المقدمة من دولة تونس حول كبار السن ورفعها للقمة التنموية وفِي إطار التحضير للدورة ٣٠ لمجلس جامعة الدول العربية المقرر عقدها في مارس ٢٠١٩.

كما استعرض المجلس الأعمال اللجنة المشكلة برئاسة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، حول تأثيرات مكافحة الإرهاب على التنمية الاجتماعية. ووافق المجلس على تأكيد مشاركة المجلس في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بنيويورك يونيو ٢٠١٩ والتنسيق لإعداد حدث جانبي على هامش المؤتمر المشار اليه وإعداد أوراق فنية للمواءمة بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

ووافق المجلس على طلبات الدعم المقدمة من دول اليمن والسودان وفلسطين ضمن أنشطة صندوق العمل للعمل الاجتماعي، ووافق المجلس على المشروع المقدم من دولة الكويت بإطلاق مسابقة «إلى أخي اليتيم».

وفي نهاية الاجتماع، تقدمت «والي»، رئيس مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بالشكر والتقدير لأعضاء المجلس والأمانة الفنية للمجلس لما بذل من جهد مخلص في إعداد مشروعات القرارات وما تم من مناقشات مثمرة لصالح المواطن العربي.