شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق إعلان القاهرة لحوكمة خدمات الرعاية الصحية والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت أعمال المؤتمر العربي السابع عشر للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات تحت عنوان «حوكمة خدمات الرعاية الصحية»، اليوم بالقاهرة، الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بشراكة استراتيجية مع مؤسسة المواساة للخدمات الطبية. وشهد المؤتمر إطلاق إعلان القاهرة لحوكمة خدمات الرعاية الصحية الذي تتضمن مبادرة الدكتورناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بإطلاق مركز عربي تحت مظلة المنظمة يعني بحوكمة الخدمات الصحية وهو ما قوبل بحفاوة من المشاركين بتكوين هذا المركز العربي الرائد وتشكيل مجلس إدارته وتخصصاته.

ويتضمن الإعلان مجموعة من التوصيات منها ضرورة استخدام مؤشرات قياس الأداء التي تساهم في كفاءة إدارة الموارد المتاحة للخدمات الصحية بكفاءة وفاعلية للحصول على الإنتاجية البناءة ومستوى أداء متميز، وضرورة التقييم الدوري المنتظم للنظم الصحية يؤدي إلى استدامة تحسين الحالة الصحية للسكان وخفض معدلات المراضة والوفيات مما يتيح تدخلات أفضل في الوقاية الأولية والثانوية للعديد من الأمراض وفي مجالات التشخيص والعلاج الشامل المتكامل.

وضرورة توفير التغطية الصحية الشاملة التي تضمن العدالة والكفاءة وجودة الأداء وحوكمة تنفيذ الخدمات وتعزيز الحماية الصحية ضمن المحددات الأساسية للتنمية الاجتماعية.

كما أكد المؤتمر على ضرورة تأسيس نظم معلومات صحية قوية تعتمد على قاعدة معلومات ومؤشرات قياس أداء محدثة وموثوقة بصفة دورية لتفعيل الحوكمة للخدمات الصحية في صورتها الفاعلة، وأهمية الاستفادة من تجارب الدول العربية والدول الغربية التي تمكنت من تحقيق مستويات متقدمة في حوكمة الخدمات الصحية والعمل على بناء النظم الصحية الوطنية الملائمة للخصوصية الوطنية والظروف المحلية، وأهمية تعزيز مفهوم الشفافية والمسؤولية والمساءلة والالتزام بتحسين أداء النظم الصحية ومخرجاتها. والبحث عن السبل المبتكرة لدعم وتعزيز دور المستفيدين من الخدمة ورفع الوعي الصحي والمعرفي وتبادل أفضل الممارسات لتحسين مهارات التواصل مع المريض ومشاركته كعنصر فعّال في تطوير أداء وجودة ومخرجات النظام الصحي وتعزيز تجربة المريض.

ونوه بأهمية السعي لبناء شراكة مجتمعية تعزز حوكمة خدمات الرعاية الصحية على أن تكون الحقوق والواجبات عملية تشاركية تشمل المريض وذويه وكافة شرائح المجتمع ومؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة للأصحاء والمرضى على حد سواء، وتعزيز وتبني السياسات الصحية وأنظمتها المبنية على المعايير والمؤشرات المعتمدة على الأدلة والبراهين اليقينية لبناء أنظمة حوكمة الرعاية الصحية والاستفادة من تجربة المريض في هذا الخصوص، وضرورة إدماج آليات وإجراءات حوكمة أداء الخدمات الصحية وتجربة المريض في نظم إدارة العمليات (المستشفيات، المراكز الصحية) على أن تكون مؤشرات الحوكمة جزءاً من الاستراتيجية الشاملة للمرفق الصحي، وفهم واقع وسياق الدعم الصحي والتمييز بين الإدارة الصحية وحوكمة الخدمات الصحية والاعتراف بدور الهياكل المؤسسية والبنى التحتية لها وإعادة صياغة المفاهيم والتصورات المتضاربة عن الحوكمة وتبادل وجهات النظر بين المستفيدين من الخدمة الصحية والهيئات والخبراء الفنيين وصانعي القرار.

كما أكد الإعلان على أهمية الاهتمام بتطوير القوى العاملة البشرية المدربة والمؤهلة لقياس أداء النظم الصحية وحوكمتها والتوسع في التعليم الجامعي والتدريب على مقومات وعناصر الحوكمة الصحية وتكثيف الابتعاث الخارجي والداخلي في دورات التدريب والتأهيل بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات العربية والدولية المتخصصة والجامعات المرموقة في مجالات تقييم النظم والسياسات الصحية (منظمة الصحة العالمية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، اتحاد المستشفيات العربية، .. إلخ)،

والتأكيد على حق المساءلة لجميع الأطراف وأصحاب المصالح عند تقديم الخدمة الصحية كضمانات ضد الفساد وسوء الإدارة أو تضارب المصالح وذلك من خلال نشر الوعي المؤسسي والحقوقي لترسيخ مجموعات الضوابط والمحددات في إطار أساسيات الشفافية والمراجعة والنزاهة وحماية حقوق المنتفعين، وأشار الإعلان إلى تحديث وتفعيل القوانين والتشريعات والإجراءات والأساليب المنظمة للأعمال بالقطاع الصحي بما يعزز إجراءات حوكمة خدمات هذا القطاع للحفاظ على الموارد والحقوق الخاصة والعامة وجميع أصحاب المصالح من مستفيدين ومؤسسات في آن واحد. تقوية شبكات التواصل بين كافة الجهات والمؤسسات المعنية بمفهوم حوكمة الخدمات الصحية لدى الدول العربية ونقل الخبرات وتأسيس بيوت خبرة وطنية في المجالات المتعلقة بمفاهيم وأنشطة وبرامج حوكمة الخدمات الصحية، وتقييم أداء النظم الصحية.

كان المؤتمر قد بدأ أعماله، الاثنين الماضي، برعاية وزيرة الصحة المصرية وبشراكة استراتيجية من مجموعة المواساة للخدمات الطبية بالمملكة العربية السعودية، ومنظمة الصحة العالمية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 3- 5 ديسمبر الحالي وتضمن سبع جلسات علمية تناولت محاور وموضوعات المؤتمر بالإضافة إلى جلستي الافتتاح والختام والجلسة الحوارية.

وطُرحت خلالها ثلاثون ورقة علمية مقدمة من نخبة من الخبراء المتميزين، استعرضوا خلالها سبل الاستفادة من مفهوم حوكمة خدمات الرعاية الصحية، وإشراك المرضى والقيادات الصحية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وذلك بهدف تطوير وتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين بالوطن العربي، بالإضافة إلى تحديد معايير ومقاييس تجربة المريض من أجل تعميق الثقة والتعاون بين مقدمي العلاج والمرضى وعرض أفضل الممارسات والنماذج الدولية في هذا المجال، علاوة على تقديم نماذج متميزة من بعض الدول العربية عكست تجربتها مع تطبيق حوكمة الرعاية الصحية بالاعتماد على تجربة المريض.