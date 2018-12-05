شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: 425 مليون جنيه استثمارات الخطة الاستثمارية ‏للعام المالي 2018/2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن جملة استثمارات الخطة الاستثمارية ‏للعام المالي 2018 / 2019 بمحافظة الشرقية بلغت 425 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه ‏تمت زيادة استثمارات المحافظة إلى 35 مليونا لتصبح القيمة الإجمالية ‏لاستثمارات الباب السادس 460 مليون جنيه.‏

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع المجلس التنفيذي بحضور اللواء دكتور حسين الجندي، ‏السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، وحامد هبيلة، السكرتير العام المساعد، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز ‏والمدن والأحياء، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.‏

وأكد محافظ الشرقية أن إجمالي موقف التنفيذ بالخطة الموحدة للعام المالى 2018 / 2019 ‏بالنسبة للمراكز والمدن، بلغ 37% في برامج «النقل والمواصلات – الكهرباء ‏تحسين البيئة – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والإطفاء والمرور»، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة ‏لنسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بكل مركز ومدينة وإلزام الشركات المنفذه ‏بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو الأعمال ودخول المشروعات الخدمة الفعلية للارتقاء ‏بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ‏