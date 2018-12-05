شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: 425 مليون جنيه استثمارات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018/2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن جملة استثمارات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018 / 2019 بمحافظة الشرقية بلغت 425 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تمت زيادة استثمارات المحافظة إلى 35 مليونا لتصبح القيمة الإجمالية لاستثمارات الباب السادس 460 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع المجلس التنفيذي بحضور اللواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، وحامد هبيلة، السكرتير العام المساعد، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
وأكد محافظ الشرقية أن إجمالي موقف التنفيذ بالخطة الموحدة للعام المالى 2018 / 2019 بالنسبة للمراكز والمدن، بلغ 37% في برامج «النقل والمواصلات – الكهرباء تحسين البيئة – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والإطفاء والمرور»، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بكل مركز ومدينة وإلزام الشركات المنفذه بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو الأعمال ودخول المشروعات الخدمة الفعلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
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