شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: إعداد أطلس سيول جنوب سيناء لتحديد أنشط الأودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أحمد الكومي، المنسق العام لمشروعات الحماية من مخاطر السيول بجنوب سيناء بوزارة الري، إن الحكومة متمثلة في وزارة الموارد المائية والري قامت بإعداد أطلس السيول، الذي قام بدراسة جميع أودية سيناء والبحر الأحمر، وتحديد أهم وأنشط الأودية هيدرولوجيًا، موضحًا أن تحديد نوع الأعمال الصناعية المناسبة والملائمة لكمية المياه التي تسقط على حوض هذه الأودية، لحصاد مياه السيول والحد من أخطائها وحماية المدن الساحلية، مثل شرم الشيخ ونويبع وطابا ودهب، والمساعدة في التنمية المستدامة.

وأضاف «الكومي»، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه يجري الآن التجهيز لاستكمال حماية مدينة طابا المرحلة الثانية بتكلفة مبدئية ٢٠٠ مليون جنيه، ومن المتوقع أن تبدأ في أوائل العام المقبل، موضحًا أن الوزارة أعدت خطة لاستكمال المنظمة بجميع مدن جنوب سيناء، خاصة خليج السويس وبعض أودية خليج العقبة المتبقية على أودية سدر واردات وغرندل وسدرى وفيران وشمال سهل القاع، بتكلفة تصل إلى مليار جنيه، مشيرًا إلى أن نوعية مشروعات طابا عبارة عن قنوات صناعية وبحيرات صناعية ومعابر إيرانية وحوافز إعاقة وأحواض تهدئة.

ولفت «الكومي» إلى أنه منذ عام ٢٠١٤ وحتى تاريخه، ومع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم توجيه الخطط الحكومية إلى تنفيذ مشروعات الحد من أخطار السيول وحماية المنشآت وحصاد المياه وتعظيم الاستفادة منها، فتم رصد ٤.٢ مليار جنيه لإقامة المشروعات للحماية من أخطار السيول بالمحافظات المعنية بالأمر، مشيرا إلى أنه منذ هذا التاريخ قامت الوزارة بالاستعانة بالقوات المسلحة، متمثلة في الشركة الوطنية للمقاولات بجهاز الخدمة الوطنية بتنفيذ عدد ١١ منشأً صناعيا، عبارة عن ٣ بحيرات، و٨ سدود بتكلفة ٢٥٥ مليون جنيه، والحصاد ٢٠ مليون متر في مدينة نويبع لحماية ميناء نويبع، وطريق نويبع طابا، وطريق النقب نويبع، ومحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحى، وشركة المقاولون العرب في حماية طابا المرحلة الأولى بتكلفة ٥١.٥ مليون جنيه لحماية المنشآت السياحية على خليج العقبة ومحطات كهرباء الربط، ومحطات وخطوط الغاز، وطريق طابا نويبع وجميع المنشآت الحيوية بطابا.

وأشار «الكومي» إلى التعاون بين الوزارة والعديد من الجهات بمحافظة جنوب سيناء للحد من مخاطر السيول ومنها جهاز حماية العشوائيات بمجلس الوزراء لحماية بعض المناطق بالمدن المختلفة بجنوب سيناء، حيث تمت حماية منطقة «المزينة» بمدينة نويبع ضمن المشروع الحالى من ميزانية الوزارة لصالح جهاز تطوير العشوائيات، وقام الجهاز برصد مبلغ ٧.٥ مليون جنيه لصالح حماية منطقة وادي البيضا بدهب.

وأضاف منسق مشروعات السيول في جنوب سيناء أن وزارة الري تقوم بإعداد الدراسة اللازمة والإشراف على التنفيذ، وبالفعل تم الانتهاء من الدراسة والتصميمات، وتم إسناد المشروع إلى الشركة الوطنية للمقاولات ضمن البروتوكول الحالى وبداية التنفيذ خلال أيام، مشيرا إلى أنه تم التعاون بين الوزارة ومحافظة جنوب سيناء في حماية الحى الأول بمدينة أبوزنيمة بتنفيذ سدين وبحيرة صناعية بتمويل مشترك من المحافظة وإشراف الوزارة.