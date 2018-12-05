شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يفتتح المؤتمر الثاني للبعثات الإيطالية الأثرية العاملة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، صباح الأربعاء، المؤتمر الثاني للبعثات الإيطالية الأثرية العاملة في مصر وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بقاعة أحمد باشا كمال بمقر وزارة الآثار بالزمالك.

حضر الافتتاح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وسفير دولة إيطاليا بمصر، جامباولو كانيني (Giampaolo Cantini)، والمستشار الثقافي الإيطالي، بولو سفاتيني (Paolo Sabatini)، ومديرة المعهد الإيطالي جوسفينا كابورتي (Giuseppina capriotti)، والدكتور هشام الليثي، مدير رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار، وقيادات وزارة الآثار.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد «العناني» على عمق العلاقات الأثرية المصرية الإيطالية، التي ترجع إلى أكثر من 200 عام، حيث إنها تعد بمثابة مشارك أساسي في الأعمال الأثرية في مصر، وأوضح أن هناك أكثر من 200 بعثة أثرية إيطالية عاملة في مختلف أنحاء الجمهورية، مثل الجيزة والأقصر والمنيا والفيوم والإسكندرية.

وأشار إلى المجهود الذي سبق وبذلته السلطات الإيطالية في العمل على إعادة واسترداد القطع الأثرية المنهوبة إلى مصر.

كما قدم الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عرضا موجزا لآخر وأهم الأعمال والاكتشافات الأثرية التي قامت بها البعثات الأثرية المصرية، والتابعة للمجلس الأعلى للآثار خلال الشهور الماضية.

وشمل العرض الاكتشافات في معبد الكرنك، ودراع أبو النجا، وسقارة، والمنيا، ودهشور، مشيرا إلى توجهات «العناني» بشأن عرض جميع الاكتشافات الأثرية للجمهور داخل المتاحف.

وأما عن الأعمال التي تنفذها وزارة الآثار، أوضح «وزيري» أن الوزارة قامت بتنفيذ مسارات للزيارة داخل معبدي الكرنك والأقصر، وأيضا إقامة تمثالي معبد الكرنك، وهما يمثلان فخرا لجميع الأفراد المشاركين، وجارٍ العمل على الانتهاء من إقامة التمثال الثالث، الذي سوف يتم الكشف عنه في شهر إبريل 2019.