شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على أبرز فعاليات «منتدى أفريقيا 2018» برعاية الرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق فعاليات «منتدى أفريقيا 2018»، الذي يعقد تحت شعار «القيادة الجريئة والالتزام الجماعي نحو تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية»، يوم السبت المقبل، في شرم الشيخ، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظم الوكالة الإقليمية للاستثمار بمنظمة دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

يستمر المنتدى لمدة يومين، ويشارك فيه لفيف من الزعماء والقادة والرؤساء الأفارقة، من بينهم رؤساء زيمبابوى، وتوجو، والنيجر، ورواندا، بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال والقادة الحكوميين لمناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية المُلحّة التي تساهم في تحقيق النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، كما يشارك عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، كذلك يشارك ممثلون عن شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرون وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم.

يهدف المنتدى إلى تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية، عبر مشاركة أكثر من 800 شركة ومؤسسة دولية و120 متحدثا و90 دولة و3000 مشارك، كما تعقد 50 جلسة.

وعن أبرز المتحدثين الرسميين في المؤتمر، أوضح الموقع الإلكترونى للمنتدى أنهم رؤساء جمهوريات زيمبابوى وتوجو ورواندا والنيجر، ورئيس الوزراء الإثيوبي، ورئيس الوزراء المصرى، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والصحة، والتعليم، والكهرباء، والسياحة، والاتصالات بمصر، ووزيرة خارجية مالى، ووزير الصناعة والتجارة الجنوب أفريقى، ووزير الاقتصاد والمالية بدولة ساحل العاج، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والرئيس التنفيذي، ووكالة الاستثمار الإقليمي للكوميسا (RIA).