شكرا لقرائتكم خبر عن مدرس يضرب طالبًا بـ«البوكس» ويصيبه بجرح تهتكي أسفل العين: «بيتكلم في الفصل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب طالب في الصف الأول الثانوي بجرح تهتكي أسفل العين اليسرى، الأربعاء، واتهم مدرس اللغة العربية بمدرسة الشهيد اللواء رفعت عاشور، الثانوية المشتركة بالجمالية، بضربه بـ«البوكس».

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث، بورود إشارة من مستشفى شربين المركزى بوصول الطالب «محمد.أ.أ»، 15 سنة، بالصف الأول الثانوي، بجرح تهتكي أسفل العين اليسرى.

انتقلت مباحث مركز ميت سلسيل إلى المستشفى وبسؤال الطالب، اتهم «أسامة. م. م»، مدرس اللغة العربية بمدرسة الشهيد اللواء رفعت عاشور الثانوية، بإصابته، قائلًا: «بمجرد دخول المُدرس إلى الفصل وقفنا ورددنا السلام عليه، وقام دون سبب بالإمساك بشعري وضربني في عيني بالبوكس، وتجمع زملائي، وتم نقلي بعدها إلى المستشفى». حسب قوله.

وقرر مستشفى ميت سلسيل تحويل الطالب إلى مستشفى المنصورة الدولي لإجراء جراحة تجميل عاجلة لوجود جرح متهتك أسفل العين اليسرى، وتم عمل الإسعافات الأولية له.

ومن جانبه، قال علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن «تقرير إدارة المدرسة من المدير والأخصائي الاجتماعي وبشهادة طلاب الفصل أكدوا أن الطالب كان يتحدث مع زميل له في الفصل، وطلب المدرس منه أن يخرج من الفصل ولم يستجِب له، وذهب إليه وشده، فوقع على الدرج بعينه، ما أحدث إصابته».

وأضاف «عبدالرؤوف»: «فور العلم بالواقعة، تمت إحالتها للشؤون القانونية للتحقيق، والتواصل مع أهل الطالب لتقديم كل أوجه المساعدة له حتى تمام شفائه، وتقديم العلاج اللازم له».