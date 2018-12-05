شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الافتاء تجيب عن سؤال: هل تجب الزكاة على المديون ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لأحد المواطنين ورد خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الافتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص وجوب الزكاة على المديون. أجاب الدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى بدار الإفتاء موضحا أن ذمة الشخص المدين مشغولة بالدين؛ لذا يجب تسديد الدين أولا ثم تخريج الزكاة بمرور الحول.

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