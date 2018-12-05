شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة بلقاء الفريق التراس مع وزير دفاع الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية دعم وتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة، مشيرًا إلى أن مشاركة وزير الدفاع الكاميرونى وزيارته لجناح الهيئة العربية للتصنيع يؤكد على عمق ومتانة العلاقات بين مصر والكاميرون وجميع الأشقاء الأفارقة، جاء هذا خلال زيارة جوزيف بيتى أوسومو وزير الدفاع الكاميرونى لمعرض إيدكس الدولى.

ولفت التراس، إلى أن وزير الدفاع الكاميرونى أطلع على الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية بالهيئة العربية للتصنيع، حيث أبدى الجانب الكاميرونى اهتمامه بمعدات الدفاع بالهيئة وخاصة معدات مكافحة الإرهاب.

وأكد التراس، على أننا على استعداد للتنسيق ونقل الخبرات فى هذا المجال لدولة الكاميرون الشقيقة.

ومن جانبه أشاد أوسومو بقدرة مصر على التصنيع فى المجال العسكرى ومؤكدا على تقدير دولة الكاميرون للرئيس عبد الفتاح السيسى، ومؤكدا أننا نتطلع لتعزيز التعاون والتنسيق للجهود المشتركة بين البلدين

وأشار وزير الدفاع الكاميرونى، أننا نواجه تحديات تتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب، مضيفا أننا بحثنا مع الهيئة العربية للتصنيع للتعاون فى نقل الخبرات والتدريب فى هذا المجال الحيوى.

كما أكد أوسومو على أننا سنحث الشركات الكاميرونية ورجال الأعمال للمشاركة فى معرض الدفاع فى دورته القادمة، مشيدا بدور مصر ومكانتها الرائدة فى القارة الإفريقية لتنظيم مثل هذا الحدث الدولى.