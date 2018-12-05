شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنظم احتفالية لتكريم محمد أبو الغار.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم نقابة الأطباء، غدا الخميس، احتفالية لتكريم الدكتور محمد أبو الغار، أستاذ النساء والتوليد ورائد طب الأطفال فى مصر والشرق الأوسط.

وسيتم توقيع كتابة "على هامش الرحلة" الذى يسرد فيه سيرة ومسيرة طبية وأدبية ووطنية، ورفضه أن يهاجر منه واستطاع أن يصل إلى العالمية دون أن يترك مصر.

يذكر أن الدكتور محمد أبو الغار، أستاذ توليد وأمراض النساء بكلية الطب بجامعة القاهرة منذ عام 1979، ورئيس الحزب المصرى الديمقراطى السابق.