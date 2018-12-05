شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. نائب محافظ القاهرة: إزالة تعديات على 18 فدانا بالمرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن المحافظة بالتعاون مع مديرية زراعة القاهرة تمكنت من إزالة تعديات على الأراضى الزراعية على مساحة 18 فدانا، بحى المرج.

وأضاف نائب محافظ القاهرة لـ"الخليج 365"، خلال مشاركته فى حملة إزالة التعديات، أن الحملة استهدفت التعديات غير المأهولة بالسكان ضمن الموجة الأولى لإزالة التعديات التى تنفذ بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وأشار صابر أن التعديات عبارة عن أسوار وجمالون بعدد من أحواض الزراعة بالمرج، وتستمر ليومين، حتى الانتهاء من إزالة كافة التعديات.

وشارك فى الحملة المهندس السيد حامد مدير مديرية الزراعة بالقاهرة، واللواء على عبد الله، رئيس حى المرج، والنقيب محمد طلعت قائظ شرطة المرافق بحى المرج.