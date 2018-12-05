شكرا لقرائتكم خبر عن "الطبيب الخلوق".. حكايات مجدى يعقوب مع البساطة والتواضع والإنسانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوما بعد يوم، يثبت الدكتور مجدى يعقوب أن التواضع من أهم صفات الإنسان الناجح، فالدكتور مجدى يعقوب حقق نجاحات كبيرة جدا طوال حياته، جعلته من أشهر جراحى القلب فى العالم، ولكن بقى التواضع ملازما له مع هذا النجاح.

مواقف الدكتور مجدى يعقوب التى تظهر هذا الكم الكبير من التواضع، وكان أخرها ظهوره مع حاكم الشارقة بدولة الإمارات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، حيث ظهر الدكتور الكبير مجدى يعقوب فى تواضع وبساطة معتادة سواء فى الملابس او الحذاء الذى ارتاده خلال اللقاء.

الدكتور مجدى يعقوب مع حاكم الشارقة

الجميع يتذكر المشهد الأخير فى شهر سبتمبر الماضى، حيث فضل أن يتسوق بنفسه ويقف فى طابور الدفع دون تكليف، وظهر جراح القلب العالمى متواضعا داخل المركز رغم المكانة التى يحظى بها جراح القلب عالميا ومحليا، ورغم ذلك لم يطلب من أحد من العاملين فى مركز القلب الطبى أن يذهب نيابة عنه للشراء أو حتى يتجاهل الزحام داخل المركز ويتخطى الصفوف أثناء عملية الدفع النقدى.





من المواقف الإنسانية للدكتور مجدى يعقوب، حرصه فى شهر رمضان على ألا يأكل أو يشرب أمام الصائمين رغم طول فترة بقائه فى المركز، حيث يشارك فريق العمل بالمركز الإفطار يوميًا بالمستشفى، ويحرص على إقامة إفطار سنوى لكل العاملين فى مكان عام على نفقته ونفقة الأطباء بعيدا عن أموال التبرعات، التى يحرص ألا يتم الإنفاق منها إلا لصالح المرضى. ومن المواقف الإنسانية أيضا للدكتور مجدى يعقوب، ما أكده المقربون منه والذين تعاملوا معه بأن سعادته الشديدة تظهر حين يساهم فى إنجاح عملية لطفل صغير، فضلا عن دموعه القريبة والتى جمعته مع أحد الشيوخ ذات مرة، والذى حكى تجربته بأن أطلق اسم "مجدى" على حفيده بعد نجاح الدكتور مجدى يعقوب فى إنجاح أبيه، والذى لا يتردد لحظة فى علاج أى مريض. وكانت مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب قد فازت بجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن عام 2018 خلال انعقاد قمة المعرفة 2018 والتى تعقد على مدار يومين بمدينة دبي وقام بتسليمها الشيخ حمدان بن محمد ال مكتوم ولى عهد دبي وتسلمها معتز الألفي رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة مجدى يعقوب.