شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن بدء إعادة المحذوفين من البطاقات اعتبارا من 10 ديسمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، أنه سيتم بدء إعادة المحذوفين من بطاقة التموين اعتبارا من يوم 10 ديسمبر الجارى، وذلك لمن تقدم إلى مكتب التموين فى الفتره من يوم 1 إلى 9 ديسمبر بطلب للتظلم من حذف بعض أفراد أسرته من بطاقته التموينية، حيث يتم مراجعة البيانات والتأكد من صحتها وتصحيح البيانات الخاطئة والتأكد أيضا أنه من المستحقين للدعم .

وأضاف اللواء عمرو مدكور فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 "، أن إعادة المحذوفين من البطاقات التموينية، ستتم على 3 مراحل طوال الشهر، وذلك لمن تقدم بطلب للتظم إلى مكتب التموين فى الفترة من 1 إلى 9 ديسمبر، سيتم إعادته فى اليوم العاشر، ومن تقدم بالتظلم من يوم 10 إلى يوم 19 سيتم إعادته فى يوم 20 من نفس الشهر، أما من تقدم بالتظلم الى مكتب التموين فى الفتره من يوم 20 من الشهر أو بعد ذلك، فسيتم إعادته نهاية الشهر نفسه أو بداية الشهر التالى وذلك لمن تم مراجعة بياناتهم والتأكد من صحتها وأنهم من المستحقين للدعم، لافتا إلى أن مكاتب التموين تواصل تلقى استقبال تظلمات المواطنين من خلال حصولهم على استمارة "أداء الخدمة" وكتابة بيانات أفراد الأسرة مرفق بها صوره الرقم القومى لهم.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى ناشدت فيه وزارة التموين أصحاب بطاقات التموين ممن تقدموا لصرف المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجارى، ووجدوا حذف فى بعض الأفراد بالبطاقة، التوجه لمكتب التموين والحصول على استمارة "أداء الخدمة" وكتابة كافة بيانات أفراد الأسرة المقيدة بالبطاقة مع صور الرقم القومى للأفراد المستفيدة، ﻭأنه سيتم إعادة أى فرد تم حذفه طالما أنه مقيد على قاعدة البيانات ومن ضمن المستحقين.

وكان أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى، قد أكد أن الوزارة ظلت على مدار أكثر من 3 أشهر اعتبارا من بداية شهر أغسطس وحتى 7 نوفمبر الماضى تناشد المواطنين أصحاب البطاقات التى بها أخطاء لتحديث بياناتهم وتم عمل مناشدة طوال هذه الفترة سواء من خلال وسائل الإعلام والدخول على موقع دعم مصر، كما تم كتابة عبارة تحديث البيانات للبطاقات التى بها أخطاء فى بون صرف الخبز أو السلع المدعمة، لافتا إلى أن تحديث بيانات البطاقات التى بها أخطاء كشف خلال الفترة الماضية استمرار وجود أشخاص متوفيين ضمن منظومة صرف السلع كما تبين أشخاص مسافرين خارج البلاد وما زالوا يصرفون سلعا بجانب وجود أسماء مكررة على أكثر من بطاقة ولذلك حرصت الوزارة على تحديث بيانات أصحاب البطاقات التى بها أخطاء وذلك حتى يكون هناك قاعدة بيانات سليمة عن المستحقين لصرف الدعم وبالتالى يصل إلى الدعم مستحقيه وأن الدكتور على المصيلحى وزير التموين قرر فتح باب التظلمات فى مكاتب التموين وأن أى مواطن له حق سيحصل عليه، كما قرر الوزير مد العمل بالمكاتب حتى الساعة 4 مساء.