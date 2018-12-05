شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل رانيا يوسف بعد التحقيق معها بواقعة الفستان والتحريض على الفسق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نيابة استئناف القاهرة، إخلاء سبيل الفنانة رانيا يوسف بضمان الشخصى بعد 4 ساعات من التحقيق معها على خلفية اتهامها بالفعل الفاضح.

وحضر مع الفنانة رانيا يوسف شعبان سعيد المحامى بالنقض والممثل القانونى لنقابة المهن التمثيلية، والفنان أيمن عزب عضو مجلس إدارة النقابة.

بدأت التحقيقات مع الفنانة رانيا يوسف بمقر النيابة، فى غضون الساعة 11 واستمرت ما يقرب من 4 ساعات، وتم مناقشتها بشأن البلاغات التى توالت ضدها على خلفية ارتدائها فستان مثير للجدل بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقال البلاغ إن ما قامت به الممثلة رانيا يوسف بظهورها أمام الكاميرات وعدسات المصورين بفستان فاضح أشبه بالبيبى دول أثناء حفل ختام مهرجان القاهره السينمائى الدولى يعد انتهاكا صارخا للقانون ويعاقب عليه وفقا لنص المواد 278 من قانون العقوبات ـ والمادة 1 والمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961الخاص بمكافحة الدعارة.

وأضاف البلاغ أن المطالبة بالحريات يقصد بها حرية الفكر والإبداع وحرية الرأى والتعبير وليس حرية العرى والتحريض على الفسق والفجور وإغواء الشباب بهذه الأفعال التى تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع.