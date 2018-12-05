شكرا لقرائتكم خبر عن مقال بمجلة فوربس الأمريكية: مصر ستكون فى أذهان جميع السائحين بـ2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية مقالا للصحيفة المتخصصة فى السفر والمغامرات بريانا ويلسون عن تجربتها فى مصر، وقالت إن مصر ستصبح فى أذهان الجميع من الراغبين فى السفر خلال عام 2019.

وأشارت الصحيفة، إلى تقرير المنظمة العالمية للسياحة عن السفر والسياحة فى العالم فى عام 2018، والذى صدر فى سبتمبر الماضى، وأشار إلى أن مصر تشهد زيادة بنسبة 55.1% فى السياحة، وهى الموجهة السياحية الأسرع نموا هذا العام، وهو أمر مهم، فرغم أن لا هذا لا يعنى أن الملايين من الأجانب يتدفقون، لكنه يعنى أنه من مقدمو الخدمات السياحية يقدمون فرص وخبرات فى المواقع السياحية، وهذه الفرص للزيارة تصبح أسهل بكثير لحجزها وتحمل تكاليفها أكثر مما كان عليه الوضع من قبلن وهو ما يعد نبأ سعيداً للمصريين الذين يعتمدون بشكل كبير على السياحة فى دخلهم.

وتحدثت ويلسون عن رحلتها فى مصر وزيارتها للقاهرة والأقصر وإدفو وأسوان وزيارة معبد أبو سمبل، وأكدت أنها كانت سلسة للغاية، وأعربت عن مدى سعادتها بهذه المغامرة، وأوضحت أنها رأت مصر كما كانت تأمل فى كل المناطق التى رأتها بدءا من وادى الملوك الذى تعتبره المقصد السياحى الأكثر روعة فى العالم الذى لا يتلفت إليه، وحتى حوارتها مع سكان أسوان.

وأكدت ويلسون، على أن كل لحظة لها فى مصر كانت سحرية، كما لو كان الأمر أنها عثرت على كنز منسى ولا تستطيع أن تتخيل أن المزيد من السائحين لم يكونوا معها لرؤيته.

وخلصت فى النهاية إلى القول بأنها متيقنة بأنهم سيكونوا مشوقين ومأخوذين بجمال مصر مثلما كانت هى.