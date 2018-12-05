شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار على القاهرة والجيزة وانتشار للخدمات المرورية فى الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظتا القاهرة والجيزة، هطول أمطار مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسط انتشار الخدمات المرورية على كافة الطرق والمحاور الرابطة بين المحافظتين لمتابعة حركة السيارات على مدار اليوم لحين انتهاء نزول الأمطار لمنع الزحام.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وسيناء، وتكون غزيرة ورعدية أحيانًا ومتوسطة الشدة على مناطق من شمال الصعيد.



































