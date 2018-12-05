السجن المؤبد لـ 6 متهمين بينهم بديع والشاطر وبراءة 6 آخرين في "أحداث مكتب الإرشاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تصوير - مصطفى الشيمي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 6 متهمين بالمؤبد، وبراءة 6 آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمحمد مهدى عاكف، لوفاته، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد".

وجاء أسماء المتهمين الصادر بحقهم السجن المؤبد، محمد بديع عبد المجيد، ورشاد محمد البيومي، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفي عبدالعظيم فهمي، وبراءتهم من تهم القتل والشيوع فيه وحيازة وإحراز المفرقعات.

وبراءة سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسام الشحات، وانقضاء الدعوي الجنائية قبل محمد مهدي عاكف.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت المحكمة قد عدلت القيد والوصف في القضية لتصبح الاتهامات الموجهة للمتهمين محمد مصطفى عبدالعظيم وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم بضرب أفضى إلى موت من خلال إطلاق أعيرة نارية وخرطوش في يومي 30 يونيو و1 يوليو 2013 ، وإحداث عاهة مستديمة عمدا لـ9 أشخاص بفقدهم البصر بأحد العينين لغرض إرهابي وضرب 74 من المجني عليهم واحداث إصابات بهم يتجاوز علاجها 21 يومًا.

كما وجهت لهم اتهامات بحيازة وإحراز أسلحة نارية (بندقية آلية وخرطوش) وذخائر يتم استخدامها بغرض يخل بالأمن العام وحيازة مفرقعات (قنبلة يدوية عسكرية).

كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.

وجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه، والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات، والمعدات اللازمة لذلك؛ مقابل مبالغ مالية، ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل أي من المتظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.