محكمة النقض تؤيد حبس المتهمين بتصوير سجن طره 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

رفضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من 6 عناصر إخوانية على حكم سجنهم 3 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم من الجنايات.

وتقدم المحامي طارق منصور في وقت سابق بطعن على الحكم الصادر بحبس المتهمين، ودفع بخطأ محكمة الجنايات في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.

كانت محكمة الجنايات قضت في وقت سابق بالسجن 3 سنوات لـ6 من عناصر جماعة الإخوان، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتصوير سجن طرة، وتكدير السلم والأمن الاجتماعي.