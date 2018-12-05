يصل لـ2 مليون جنيه.. كيف تحصل على قرض "مشروعك"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التنمية المحلية، وصول حجم القروض التي يمنحها برنامج "مشروعك" إلى 8.5 مليار جنيه منذ بداية العمل به عام 2014، بما يوفر أكثر من 183 ألف فرصة عمل للشباب، ضمن مبادرة البنك المركزي بالتعاون مع 6 بنوك.

وينشر "الخليج 365" خطوات الحصول على قرض "مشروعك" وأماكن تواجد مقار المشروع في محافظة القاهرة، وفقًا لما تضمنه الموقع الرسمي للمحافظة.

خطوات تقديم طلب الحصول على قرض:

- التوجه إلى موقع المشروع في الحي القريب بالمحافظة

- ملء إحدى الاستمارتين طبقًا لحجم القرض المطلوب

- الاستمارة الأولى لطالب القروض من 1000 وحتى 50 ألف جنيه

- الاستمارة الثانية لطالب القروض أكثر من 50 ألفًا وحتى 2 مليون جنيه

- يراجع طالب القرض بيانات الاستمارة والتعرف على التراخيص المطلوبة مع ممثل الوحدة المحلية بموقع المشروع

- بعد استكمال المستندات المطلوبة يتم تسليم الطلب لممثل البنك في الموقع

- يتخذ ممثل البنك الإجراءات ويخطر طالب القرض بالموافقة أو الرفض

- في حالة الرفض يتم إخطار طالب القرض بأسباب الرفض للعمل على تلافيها وإعادة الطلب مرة أخرى طبقًا لظروف كل حالة

موعد تلقي الطلبات

تعمل مكاتب "مشروعك" بشكل دوري من الأحد وحتى الخميس من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا.

مقار "مشروعك" بالقاهرة