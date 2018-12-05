محافظ القاهرة يتفقد مراكز الخدمات التكنولوجية للمواطنين بمجمع أحياء شبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولة مفاجئة للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأحياء (شبرا - الساحل - روض الفرج - الشرابية - وسط القاهرة) لمتابعة سير الأعمال بهم والتأكيد على سهولة تقديم الخدمات للمواطنين دون معاناة أو وساطة، كما التقى المحافظ بالمواطنين واستمع إليهم للتأكد من سرعة استقبال طلباتهم والعمل على إنهائها.

وأكد عبدالعال، خلال الجولة، على مسئولي المراكز ورؤساء الأحياء الالتزام بالمواعيد من قبلهم لإنهاء طلبات المواطنين بالحصول على خدمات الحي من تراخيص وإجراءات أخرى أو شكاوى، كما أكد على ضرورة وضع لوحات إرشادية بكافة الأوراق المطلوبة لإستخراج أي تراخيص من الحي للتسهيل على المواطنين.

وتفقد المحافظ، سير العمل بالوحدة الصحية بشبرا للتأكد من تقديم خدماتهم بالكشف على المواطنين وعمل تحليل فيروس سي ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي، حيث أكدت مديرة الوحدة أنهم يستقبلون يوميًا ما يقارب 300 شخص وأنه يتم تذليل أي عقبات تواجه الفرق الطبية أو الرواد، مشيرة إلى أنه تم إصدار تعليمات للفرق الطبية بعدم مغادرة مواقعها قبل الانتهاء من توقيع الكشف الطبي اللازم والتحاليل على آخر مواطن متواجد بالوحدة.