أخبار مصر | التفاصيل الكاملة لفعاليات المؤتمر الثاني للبعثات الإيطالية العاملة في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لفعاليات المؤتمر الثاني للبعثات الإيطالية العاملة في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم، المؤتمر الثاني للبعثات الإيطالية الأثرية العاملة في مصر وشمال افريقيا والشرق الأوسط ، وذلك بقاعة أحمد باشا كمال بمقر وزارة الآثار بالزمالك.

حضر الافتتاح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وسفير دولة إيطاليا بمصر جامباولو كانيني، والمستشار الثقافي الإيطالي بولو سفاتيني، ومديرة المعهد الإيطالي جوسفينا كابورتي، الدكتور هشام الليثي رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار، وقيادات وزارة الآثار.

وأكد العناني عمق العلاقات الأثرية المصرية الايطالية والتي ترجع إلي أكثر من 200 عام، حيث أنها تعد بمثابة شريك أساسي في الأعمال الأثرية في مصر، مضيفًا أن هناك أكثر من 200 بعثة أثرية إيطالية عامله في مختلف أنحاء الجمهورية مثل الجيزة والأقصر والمنيا والفيوم والإسكندرية.

وأشار العناني إلى المجهود الذي سبق وبذلته السلطات الإيطالية في العمل علي إعادة واسترداد القطع الأثرية المنهوبة إلي مصر.

كما قدم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عرضًا موجزًا لآخر وأهم الأعمال والاكتشافات الأثرية التي قامت بها البعثات الأثرية المصرية والتابعة للمجلس الأعلي للآثار خلال الشهور الماضية.

وشمل العرض اكتشافات في معبد الكرنك، ودراع أبو النجا، وسقارة، والمنيا، ودهشور، مشيرًا إلي توجيهات الدكتور خالد العناني بشأن عرض جميع الاكتشافات الأثرية للجمهور داخل المتاحف.

وأما عن الأعمال التي تنفذها وزارة الآثار أوضح وزيري ، أن الوزارة قامت بتنفيذ مسارات للزيارة داخل معبدي الكرنك والأقصر، وأيضا إقامة تمثالي معبد الكرنك وهما يمثلان فخر لجميع الأفراد المشاركين، وجاري العمل علي الانتهاء من إقامة التمثال الثالث والذي سوف يتم الكشف عنه في شهر أبريل 2019.