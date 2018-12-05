أخبار مصر | بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.. احتفال لتكريم المتطوعين بمستشفى 57357 غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.. احتفال لتكريم المتطوعين بمستشفى 57357 غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم مستشفى سرطان الأطفال 57357، ظهر غدٍ الخميس، احتفال لتكريم المتطوعين والبنوك والشركات والفنادق والمؤسسات، التي تُسهم بالجهود التطوعية.

يأتي الاحتفال برعاية وزارة الشباب والرياضة، وبحضور الوزير الدكتور أشرف صبحي، وكبار رجال الدولة، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع.

ويتضمن الاحتفال مناقشة أهمية العمل التطوعي، والعديد من الأنشطة الغنائية والترفيهية، بالإضافة إلى عرض غنائي من فريق كورال أطفال المستشفى، الذي يتولى تدريبه بعض المهتمين بالموسيقى من قسم المتطوعين، ذلك إى جانب عروض ترفيهية مُقدمة من كشافة وزارة الشباب والرياضة، وعروض لبعض الفرق الاستعراضية المختلفة.

كما سيتم على هامش الاحتفال، تنظيم عرض للمشغولات الفنية واليدوية التي ينفذها أطفال المستشفى، بمساعدة قسم المتطوعين من خلال الورش الفنية الدائمة.

ويأتي الاحتفال أيضًا لدعم الأطفال المرضى وأسرهم، وإدخال الفرحة والسعادة إلي قلوبهم من خلال الحفلات الترفيهية وورش العمل الفنية.

يذكر أن مستشفى سرطان الأطفال 57357 من المؤسسات التي تُشجع وتؤمن بأهمية العمل التطوعي، ومدى تأثيره الإيجابي في المجتمع المصري.

ويُعد قسم المتطوعين بمستشفى 57357، من الأقسام التي تُشكل دورًا كبيرًا مع الفريق العلاجي في دعم المرضى والترفيه عنهم بما يؤدي لرفع الروح المعنوية للأطفال ومساعدتهم في تقبل العلاج.