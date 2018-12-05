أخبار مصر | مصطفى وزيري: التعاون بيننا وبين إيطاليا في الآثار المستردة مثالي للغاية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى وزيري: التعاون بيننا وبين إيطاليا في الآثار المستردة مثالي للغاية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الجانب الإيطالي ممثل في الحكومة والسفارة والمعاهد البحثية، له باع طويل في التعامل مع مصر بالمجال الأثري، وخصيصًا الآثار المستردة والبعثات الأثرية.

وأشار وزيري إلى أن التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال الآثار المستردة مثالي للغاية، والدليل على ذلك الحادثة الأخيرة لما استطاعت شرطة ساليرنو ضبط حاووية بها عدد كبير من القطع الأثرية.

وقال وزيري إنه تم التواصل مع الجانب الإيطالي والتنسيق على أعلى مستوى سواء قانونيًا من خلال النائب العام، أو اللجان الأثرية المصرية التي تحركت في سرعة وكان على رأسها الأمين العام بنفسه، لسرعة البت في أثرية ومصرؤية القطع.

واختتم وزيري تصريحه بأنه خلال ثلاثة أسابيع عادت القطع الأثرية المصرية إلى أرض الوطن في أسرع عملية استرداد لقطع أثرية، وهو الأمر الذين يستغرق سنوات في المعتاد.

جاء ذلك على هامش انطلاق أولي فعاليات المؤتمر الثاني للبعثات الإيطالية الأثرية التي تعمل في مصر وشمال أفريقيا والشرق الأوسط صباح اليوم بقاعة أحمد باشا كمال بمقر وزارة الآثار بالزمالك.