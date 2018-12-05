أخبار مصر | تسبب السرطان.. برلماني يتقدم ببيان عاجل حول خطورة مادة تضاف لـ"فول التدميس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسبب السرطان.. برلماني يتقدم ببيان عاجل حول خطورة مادة تضاف لـ"فول التدميس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب البدري ضيف، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، بشأن "بودر" يوضع على الفول ليسرع من عملية "التدميس"، على الرغم من أن هذه المادة تسبب العديد من الأمراض الخطيرة وفي مقدمتها السرطان.

وطالب البدري، الحكومة بتشديد الرقابة وتوعية المواطنين بخطورة هذه المادة، وتنظيم عدد من الحملات المفاجئة على بائعي الفول وأخذ عينات وتحليلها ومن يثبت أنه يستخدم هذه المادة بشكل مفرط غير النسب المتفق عليها يتم توقيع غرامة مالية رادعة عليه للحفاظ على صحة المصريين خاصة وأن السواد الأعظم من المصريين يعتمدون على الفول كوجبة أساسية يوميا.

كما أوضح النائب البرلماني، أن هناك العديد من الممارسات التي يقوم بها بعض التجار والمصانع والشركات في غياب لدور الرقابة تتسبب هذه الممارسات الخاطئة في زيادة نسبة الأمراض المزمنة، وبالتالى ينعكس هذا على الميزانية المخصصة لوزارة الصحة، قائلا: "التصدي لهذه الأفعال يوفر على الدولة مليارات الجنيهات بالإضافة للحفاظ على صحة المصريين".