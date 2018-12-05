أخبار مصر | رئيس الأركان يلتقي عددا من القادة العسكريين على هامش معرض إيديكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الأركان يلتقي عددا من القادة العسكريين على هامش معرض إيديكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جوزيف بيتي عصوم وزير الدفاع الكاميروني والفريق بمبا موسى رئيس الأركان المالي والفريق باتريك نيامفومبا رئيس الأركان الرواندي، والوفود المرافقة لهم الذين يزورون مصر حالياً للمشاركة في فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2018، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث لمعرض إيديكس 2018 للصناعات الدفاعية والعسكرية.

وتم مناقشة العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون بين القوات المسلحة ، وبحث تطورات الأوضاع الراهنة وانعكاساتها على القارة الأفريقية.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع دول القارة الأفريقية، معرباً عن تطلعة أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون المشترك بينهم.

ومن جانبهم، هنأ وزير الدفاع الكاميروني ورئيس الأركان المالي ورئيس الأركان الرواندي مصر على النجاح في تنظيم أكبر معارض الصناعات الدفاعية والعسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا، معربين عن سعادتهم بالمشاركة في فعاليات المعرض، كما تم بحث سبل دعم التعاون العسكري والتدريبات المشتركة، مشيدين بدور مصر الهام والرامي نحو مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

وكما التقى الفريق محمد فريد اللواء ركن طيار أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الإماراتي لبحث سبل التعاون المشترك والتنسيق على حضور المعارض الدولية القادمة سواء بمصر أو الإمارات.

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية شملت مختلف أجنحة وصالات المعرض.

