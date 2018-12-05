أخبار مصر | تفاصيل اجتماع "محلية النواب" حول التعدي على الأملاك والأراضي التابعة لـ"الأوقاف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل اجتماع "محلية النواب" حول التعدي على الأملاك والأراضي التابعة لـ"الأوقاف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال النائب سيد موافي، عضو مجلس النواب، إن قيمة التعديات على أملاك وأراضي الأوقاف بحي شرق شبرا الخيمة تصل إلى ملياري جنيه، مطالبا بحصر شامل لكل الأراضي والأملاك التابعة للأوقاف، وإزالة التعديات عليها، خاصة فيما يتعلق بوقف السادة البكرية، وحوض النحاس، إلى جانب وقف أمنة أم عيسى.
وأكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن أعضاء البرلمان في دورته الحالية في مهمة وطنية وليست تشريعية فقط، وجاءوا في أصعب الفترات، حيث مصر تمر بمرحلة دقيقة تحتاج فيها لصناعة المستقبل الأفضل والانتقال من الماضى السيئ، مشيرًا إلى أن الأعضاء رفضوا ادعاء أي بطولات شعبية ومزايدة على الحكومة من أجل المستقبل الأفضل للدولة المصرية، في إطار من الرقابة الرشيدة والموضوعية بالبحث عن المشكلات بالتعاون مع الحكومة والعمل على حلها وليس تضخيمها، وتابع: "من السهل الحصول على بطولات زائفة وإشادات عريضة مقابل عدم تحقيق أي شيء للدولة المصرية، إلا أن البرلمان انحاز لمصلحة الوطن ولم ينحز لأي مصالح شخصية".
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