أخبار مصر | تفاصيل اجتماع "محلية النواب" حول التعدي على الأملاك والأراضي التابعة لـ"الأوقاف"

حضر اللقاء؛ محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، تشكيل لجنة فرعية ثلاثية برئاسة النائب يسري الأسيوطي لتلقي المستندات الخاصة بالتعدي على أراضي وأملاك هيئة الأوقاف في حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، من أجل فحصها ودراستها، تمهيدا لعرضها على لجنة الإدارة المحلية.

وقال النائب سيد موافي، عضو مجلس النواب، إن قيمة التعديات على أملاك وأراضي الأوقاف بحي شرق شبرا الخيمة تصل إلى ملياري جنيه، مطالبا بحصر شامل لكل الأراضي والأملاك التابعة للأوقاف، وإزالة التعديات عليها، خاصة فيما يتعلق بوقف السادة البكرية، وحوض النحاس، إلى جانب وقف أمنة أم عيسى.

وأكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن أعضاء البرلمان في دورته الحالية في مهمة وطنية وليست تشريعية فقط، وجاءوا في أصعب الفترات، حيث مصر تمر بمرحلة دقيقة تحتاج فيها لصناعة المستقبل الأفضل والانتقال من الماضى السيئ، مشيرًا إلى أن الأعضاء رفضوا ادعاء أي بطولات شعبية ومزايدة على الحكومة من أجل المستقبل الأفضل للدولة المصرية، في إطار من الرقابة الرشيدة والموضوعية بالبحث عن المشكلات بالتعاون مع الحكومة والعمل على حلها وليس تضخيمها، وتابع: "من السهل الحصول على بطولات زائفة وإشادات عريضة مقابل عدم تحقيق أي شيء للدولة المصرية، إلا أن البرلمان انحاز لمصلحة الوطن ولم ينحز لأي مصالح شخصية".