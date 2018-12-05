أخبار مصر | برلماني يطالب الحكومة بالاهتمام بمرضى "ضمور العضلات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب الحكومة بالاهتمام بمرضى "ضمور العضلات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال النائب في طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبدالعال: "وعود توفير العلاج لهؤلاء المرضى لم تتحقق، كما أنه لا يوجد أي نوع من الأدوية المعالجة لهذا المرض داخل مصر، حيث يعتمدون على الفيتامينات فقط لبناء العضلات، وهي الأخرى لم تعد متوافرة بسبب أزمة الدواء وغلاء أسعاره"، مُحذرًا الحكومة من استمرار تجاهل هؤلاء المواطنين المصابين بهذا المرض، والذين يتعرضون للموت المبكر ببلوغ سن الثلاثين.
وأوضح مصطفى الجندي، أن عدد مرضى ضمور العضلات في مصر نحو ٩٥٠ ألف مصاب بحسب نسبة منظمة الصحة العالمية، التي قدرت انتشار المرض، إلا أن الحكومة لا تعترف بهم كأشخاص أصحاء ولا من ذوي الاحتياجات الخاصة ولا كمرضى وكانت النتيجة رفض علاجهم على نفقة الدولة.
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