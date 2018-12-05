مصر | "الزمالك" يطعن على أحكام رفض حل اللجنة الأولمبية وعدم اختصاصها بوقف رئيسه عامين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الزمالك" يطعن على أحكام رفض حل اللجنة الأولمبية وعدم اختصاصها بوقف رئيسه عامين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام نادي الزمالك ٤ طعون أمام المحكمة الإدارية العليا على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بجلسة ٢ ديسمبر، في الدعاوى رقم 171643232175 والتي تضمنت الآتي: -رفض دعوى رئيس الزمالك لحل اللجنة الأولمبية. -عدم الاختصاص في نظر طعن رئيس الزمالك على قرارات الأولمبية. -رفض دعوى رئيس الزمالك تطالب بإلغاء قرار عدم اعتماد عمومية النادي. -عدم الاختصاص في دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين. واختصمت الطعون رقم 122521225312254 لسنة ٦٥ علّيا قضائية علّيا، كل من وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

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