مصر | عاجل.. من هم قيادات الجماعة الإرهابية الحاصلين على البراءة بـ "أحداث مكتب الإرشاد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. من هم قيادات الجماعة الإرهابية الحاصلين على البراءة بـ "أحداث مكتب الإرشاد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة حكمها في إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، و12 آخرين من القيادات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد".

وقضت المحكمة ببراءة 6 من قيادات الجماعة وهم كل من سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، واسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسام الشحات، وانقضاء الدعوي الجنائية قبل محمد مهدي عاكف.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

