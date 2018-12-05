مصر | تجديد 419 بطاقة رقم قومي للسيدات بحي الأسمرات بالمقطم

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أرسل قطاع مصلحة الأحوال المدنية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة؛ مأمورية قانونية وفنية لتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات من أهالي حي الأسمرات بالمقطم. واستمرت أعمال المأمورية تحت إشراف اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية، خلال الفترة من 26 نوفمبر الماضى وحتى أول ديسمبر، وتجديد 419 بطاقة رقم قومي للسيدات. وجاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى اضطلاع القطاعات الخدمية بتقديم جميع أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، ولاسيما قاطني المجتمعات الحضارية الجديدة.

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