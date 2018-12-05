مصر | ضبط 154 قضية ضريبية في حملات أمنية مكبرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 154 قضية ضريبية في حملات أمنية مكبرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة. وأسفرت جهود الإدارة عن رصد (154) قضية في مجال (الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب).

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