شكرا لقرائتكم خبر عن نص كلمة غادة والي أمام «وزراء الشؤون الاجتماعية العرب» في شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها امام اجتماع الدورة الـ38 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، المنعقد في شرم الشيخ، إننا «نجتمع اليوم لمناقشة بنود هامة في جدول الاعمال، فكما تعلمون أنه في إطار الإعداد للقمة العربية التنموية معروض علينا مشروع الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الابعاد، الذي تم إعداده بتعاون وثيق مع المعهد العربي للتخطيط ممثلاً بفريق عمل يقوده الدكتور أشرف العربي، بالتنسيق مع الأمانة الفنية للمجلس، والشركاء من الأمم المتحدة، لوضع إطار محكم. كما يستوجب توجيه الشكر هنا إلى مبادرة الأمانة الفنية بالتعاون مع مؤسسة COMMUITY SYSTEMS FOUNDATION، (csf)، المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لوضع آلية مرقمة للتقييم والمتابعة لهذا الإطار الاستراتيجي، تتماشى والتوجهات العالمية».

وأكدت والي على ضرورة تحديد نقاط اتصال مع الأمانة الفنية للمجلس والمكتب التنفيذي، لمتابعة تنفيذ هذا الإطار الهام، بعد إقراره من القمة، وتابعت: «في هذا الصدد أشير أيضاً إلى أن تنفيذ هذا الإطار سوف يدعم جهود دولنا في تنفيذ الأهداف والغايات ذات الصلة في خطة التنمية المستدامة 2030، فضلاً عن ما سيشكله من مدخل رئيسي في إعداد التقرير العربي حول الفقر متعدد الأبعاد، وربما التقرير العربي حول تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030».

وأضافت: «كما تعلمون أن القمة العربية في الظهران مارس 2018 قد كلفت المجلس الموقر بمواصلة جهوده لتنفيذ قرار القمة العربية في الأردن حل الإرهاب والتنمية الاجتماعية، وبصفتي رئيس الجنة المشكلة بالتنسيق مع الدول الأعضاء والجهات المعنية والمنظمات العربية والدولية ذات الصلة أتشرف بالإشارة إلى أن الفريق المشكل من الخبراء الأجلاء العرب من الدول الأعضاء، قد توصل إلى مشروع خطة عمل عربية لمكافحة الإرهاب بالتركيز على البعد الاجتماعي للظاهرة معروضة على حضراتكم كما وضع الفريق مصفوفة تنفيذية لمختلف المجالات في الخطة بتوقيتات محددة التي في تنفيذها إسهام فاعل في دعم الجهود العربية الرامية للقضاء على الفكر المتطرف والإرهاب وتجفيف المنابع الاجتماعية والثقافية والتعليمية لهذه الآفة التي تتطلب مواصلة العمل الجماعي العربي على مختلف الأصعدة بتعاون وثيق مع كافة الأجهزة وبالتركيز أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي كإحدى الآليات الهامة لتعزيز الفكر الرافض للتوجهات المغلوطة للتنظيمات الإرهابية الآثمة».

وفيما يتعلق بموضوعات حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030 وإطلاق الحملة الإعلامية للأشخاص ذوى الإعاقة، قالت والي: «أتشرف بدعوة كافة وسائل الاعلام العربية للمشاركة في إطلاق هذه الحملة من جمهورية مصر العربية مع إطلاقها في نفس التوقيت في كافة الدول العربية وفق التصور الذي سوف يتم طرحه خلال مناقشة هذا البند وتتفقون معي على أهمية استمرار تلك الحملة خلال عام 2019 بما يبرز جهودنا ويعيد تشكيل الفهم المجتمعي لهذه القضايا الهامة وقد يكون من المناسب أيضا النظر في تنظيم حملات مماثلة في مختلف المجالات ذات الصلة بعمل المجلس».

وأشادت وزيرة التضامن بالمبادرة الكويتية تحت عنوان «مسابقة إلى أخي اليتيم» لتمثل نقلة نوعية في عمل المجلس في هذا المجال وكذلك لما ستشكله من تحفيز لكافة المعنيين يهذا المجال للمزيد من العطاء بما يضمن العيش الكريم لهذه الفئة الهامة من المجتمع، قائلة: «أود أيضا الإشادة بمبادرة إطلاق اليوم العربي للعمل الاجتماعي لما تشكله أيضا من دعم وتحفيز لكافة الجهات والمؤسسات المعنية في هذا المجال وأرى أن تشتمل هذه المبادرة أيضا على الأسر والأشخاص الفاعلين في المجالات الاجتماعية، كما أؤكد أيضا على أهمية دعم لجنتي الأسرة والطفولة التابعتين للمجلس لما تشكله هذه الموضوعات من أهمية في إطار عمله».

وأعربت «والي» عن سعادتها بالمشاركة فى توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في دولة الكويت الشقيقة والتي تأتى تتويجا لتعاون مثمر ستتم مأسسته بناء على هذه الاتفاقية التي تمثل أهمية ليس لوزارة التضامن الاجتماعي فقط بل لجمهورية مصر العربية.