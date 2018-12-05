شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القليوبية» تكرم طالبًا من ذوي الاحتياجات الخاصة: أمنيته لقاء الرئيس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الطالب محمد عبدالنبي، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأحد طلاب مدرسة المصريين الثانوية بنين بشبرا الخيمة، والذي وفر له الرئيس عبدالفتاح السيسي دراجة بخارية مجهزة لتسهيل انتقاله من البيت للمدرسة والعكس، في استجابة من الرئيس لمناشدات الطالب على صفحات التواصل الاجتماعي.

وقام عجلان، يرافقه أشرف محمود، مدير إدارة الموهوبين والتعليم النشط، بزيارة الطالب بمدرسته ومنحه شهادة تقدير بعد اكتشاف أنه أحد الطلاب الموهوبين بالرسم.

وخلال الزيارة، وفي لفتة إنسانية، قرر وكيل الوزارة نقل فصل الطالب من الدور الثالث إلى الدور الأول بعد ملاحظته أن صعود الطالب ونزوله للفصل بالدور الثالث يتسبب له في تعب وإرهاق.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية لا تألو جهدا في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة في مجال دمجهم بالعملية التعليمية.

فيما وجه الطالب محمد الشكر إلى الرئيس السيسي على لفتته الإنسانية تجاه مطالبته بتوفير دراجة مجهزة له لتسهيل تحركاته وانتقاله من منزله إلى المدرسة لتخفيف الأعباء عن والده الذي كان يضطر إلى حمله على كتفه يوميا للذهاب إلى المدرسة، حيث أمر الرئيس بمتابعة حالة الطالب محمد وتوفير جميع سبل الرعاية الصحية له حتى يتمكن من ممارسة نشاطه الدراسي بسهولة ويسر.

ووجه والد محمد الشكر للرئيس على الاستجابة السريعة لمطلبه ومطلب ابنه، قائلا: «من يومها وأنا أدعو للرئيس ربنا يكرمه ويخليه للغلابة»، كاشفا عن أمنية نجله في أن يقابل الرئيس وجهًا لوجه ليشكره ويعطيه صورة نشرها له، تعبيرا عن حبه له.

تعليم القليوبية يكرم طالب موهوب من ذوى الاحتياجات الخاصة

تعليم القليوبية يكرم طالب موهوب من ذوى الاحتياجات الخاصة