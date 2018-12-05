شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلو 110 آلاف عامل بـ«النيابات والمحاكم» يطالبون الوزير بالعدالة في الأجور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم في اجتماعهم، برئاسة الدكتور على عبدالوهاب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من المستشار حسام الدين عبدالرحيم وزير العدل، والمستشار محمد عيد محجوب نائب الوزير، ضرورة عقد اجتماع عاجل لبحث مطالب العاملين التي أصبح لها تاثيرا سلبيا على سير العمل في النيابات والمحاكم ومجلس الدولة ومكاتب الخبراء والنيابة الادارية والطب الشرعى.

وأكدت النقابة في تقريرها للوزير أن العاملين -البالغ عددهم 110 آلاف- هم شركاء في اداء العمل داخل منظومة وزارة العدل ويطالبون بتطبيق مبدا العدالة بين جهات العمل من حيث تطويره وحصولهم على حقوقهم المشروعة.

وكشف الدكتور على عبدالوهاب وجود فوارق بينة في الاجور الاضافية والامتيازات المادية بين ما يحصل عليه العاملين في هذه الجهات واقرانهم في قطاع الدولة وديوان عام الوزارة الذين يحصلون على اجور اضافية بنسبة 200%، رغم ان جميع العاملين بالوزارة مشمولين بقانون واحد هو الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مطالبا بضرورة تنفيذ خطة الوزارة بشأن ميكنة العمل في جميع القطاعات لضمان الدقة وسرعة الانجاز ومعالجة الاخطاء الادارية التي يتحملها العاملون وحدهم وقد تؤدى إلى الحبس الاحتياطى بسبب العجز البائن من العمالة.

وشدد عبدالوهاب على أهمية تشكيل لجنة تمثل فيها النقابة العامة للنيابات والمحاكم تتولى معالجة العجز المالى لصندوق العلاقات الانسانية الذي يقضى بصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع اجر خمس شهور عن كل سنة حيث اصبح عاجزا عن صرف مستحقات المحالين للتقاعد منذ عام ونصف وتشكيل لجنة ثانية لتطوير صندوق الرعاية الصحية الذي يساهم العامل فيه بنسبة 3% من الاجر بما لا يقل عن خمسون جنيها لكى يستطيع الصندوق من توفير خدمة طبية شاملة خاصة للعاملين في المحافظات النائية.