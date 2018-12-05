شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تشهد الدورات التدريبية لـ«منظومة التأمين الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الأربعاء، الدورات التدريبية لتأهيل الأطقم الطبية بالمستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية تمهيدا لتطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل الجديد، والمنعقدة تحت عنوان «معايير الجودة وأمان المريض وتسجيل المنشآت الصحية»، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وبحضور الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزير لشؤون الرقابة والمتابعة، حيث بدأت الدورات يوم 1 ديسمبر الجارى وتستمر لمدة ٣ أسابيع، ويتم تدريب ٨٠ شخصا أسبوعيًا من الأطقم الطبية والإدارية والتمريض على معايير تسجيل المنشآت، كما يتم توفير إقامة لهم طوال فترة التدريب، بمحافظة القاهرة.

وأوضحت وزيرة الصحة أن الدورات التدريبية تستهدف مسؤولى الرعاية الأساسية ومديري الوحدات الصحية والمستشفيات ومختلف الكوادر الطبية والتنفيذيين بمستشفيات بورسعيد، وذلك للتدريب على تطبيق معايير الجودة والتدريب المتقدم في مهارات الاعتماد وتحسين جودة المنشآت الصحية (TOT).

وأكدت حرصها على أن تشهد وتتابع التدريب للفرق الطبية التي ستعمل بنظام التأمين الصحي الجديد، والذي يمثل نقطة تغيير فارفة في مسار المنظومة الصحية والطبية وتصحيح للصحة بأكملها بمصر، لافتة إلى أن تطبيق الجودة في الخدمة الصحية يساوي خدمة ذات جودة للمريض.

ووجهت الوزيرة المتدربين بضرورة العمل الدؤوب وفقا لأحدث أساليب العلم الحديث، مع الاستفادة من التجارب السابقة الإيجابية، مشيرة إلى أن هذه المنظومة الجديدة والتي ستنطلق من محافظة بورسعيد ستكون نقطة البداية للتطبيق في كل المحافظات تباعا.

وأشارت إلى أن مصر بالفعل تمتلك كوادر طبية مؤهلة لتقديم أفضل خدمة للمرضى، موضحة أنه تم إعداد تلك الدورات التدريبية لتأهيلهم لتطبيق أنظمة الجودة والاعتماد العالمية، بما سينعكس على الخدمة الطبية التي ستقدم للمواطنين، فضلا عن الارتقاء بالمستوى الصحي في مصر.

ولفتت وزيرة الصحة إلى أن تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل يهدف إلى مد التغطية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين، حيث يستوعب النظام الجديد للتأمين الصحي جميع فئات المجتمع.