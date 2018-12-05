شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة بمطار شرم الشيخ لاستقبال ضيوف منتدى أفريقيا 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت شرم الشيخ استعدادات مكثفة لاستقبال ضيوف منتدى أفريقيا 2018، حيث بدأ مطار شرم الشيخ الدولي استقبال ضيوف الحدث الذي تنطلق فعالياته ويعقد تحت شعار «القيادة الجريئة والالتزام الجماعي نحو تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية»، السبت المقبل، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتنظم الوكالة الإقليمية للاستثمار بمنظمة دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، المنتدى الذي يعقد في شرم الشيخ ويستمر لمدة يومين، ويشارك فيه لفيف من الزعماء والقادة والرؤساء الأفارقة، من بينهم رؤساء زيمبابوى، وتوجو، والنيجر، ورواندا، بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال والقادة الحكوميين لمناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية الملحة التي تساهم في تحقيق النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء.

كما يشارك عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، ويشارك أيضا ممثلون عن شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرون وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية.

ويشارك أكثر من 800 شركة ومؤسسة دولية في المنتدى و120 متحدثا و90 دولة و3000 مشارك كما تعقد 50 جلسة.

استعدادات مطار شرم الشيخ لاستقبال ضيوف منتدى أفريقيا 2018

استعدادات مطار شرم الشيخ لاستقبال ضيوف منتدى أفريقيا 2018

استعدادات مطار شرم الشيخ لاستقبال ضيوف منتدى أفريقيا 2018