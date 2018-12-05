شكرا لقرائتكم خبر عن «المنوفية»: إزالة 131 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ضمن الموجة الأولى لإزالة التعديات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار جهود اللواء أركان حرب سعيد عباس، محافظ المنوفية، للتصدي للمخالفين بالتعدي على الأراضي الزراعية وللحفاظ على الرقعة الزراعية، قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والأجهزة الأمنية بتنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

وأفاد الدكتور حمدي جامع، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، بأنه تم تنفيذ عدد (131) حالة إزالة تزامنا مع الموجة الأولى لإزالة مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة في الفترة من 26 وحتى 29 من شهر نوفمبر 2018 بإجمالي مساحة (8 أفدنة – 17 قيراطا – 7 أسهم).

من جانبه، أكد محافظ المنوفية على استمرار حملات الإزالة بجميع قرى ومراكز المحافظة، فضلا عن المتابعة المستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المتعدين على أي مساحات زراعية بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية.