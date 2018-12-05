شكرا لقرائتكم خبر عن «هندسة القاهرة» تنظم الملتقى السنوي للتوظيف والتدريب غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم كلية الهندسة بجامعة القاهرة، صباح الخميس، الملتقى الثالث والعشرين للتوظيف والتدريب بمقر الكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بحضور كبرى الشركات الهندسية، وبعض الشركات متعددة الجنسيات، والمراكز والمعامل وبعض الشركات الهندسية، وميكروسوفت العالمية.

وقال «الخشت» إن «الجامعة تعمل على أن يكون لدى الطالب مهارات ريادة الأعمال، وأن تكون لديه القدرة على عمل مشروع أو الالتحاق بسوق العمل الخاص»، موضحاً أن ملتقيات التوظيف مهمة فى توفير فرص عمل للخريجين، والأهم من ذلك التدريب على ريادة الأعمال وفتح آفاق للخريجين لعمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تحتاجها الدولة.

وأضاف «الخشت» أن «جامعة القاهرة تسعى لتوظيف واستغلال المعرفة في التنمية وسوق العمل، وهو ما يمثل مفهوم التحول لجامعة من الجيل الثالث»، لافتاً إلى أهمية تنمية مدارك الطالب ليكون بعد تخرجه رائد أعمال لديه فكره ومشروعه، مع دراسة سوق العمل ليعد نفسه بشكل ملائم يساهم في تطوير وتنمية المجتمع، مؤكداً أن التنمية الشاملة ليست مسؤولية الدولة وحسب، لكنها مسؤولية كل فرد، قائلا إن «اقتصاديات الأفراد هي التي تشكل اقتصاديات الدول».

من جانبه، أشار الدكتور السيد تاج الدين، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى أن ملتقى التوظيف السنوي الذي تنظمه الكلية تشارك به عدة شركات صناعية وهندسية متميزة، مضيفاً أنه «يأتي في إطار ﺗﺸﺠﯿﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ واﻟﺘﺪرﯾﺐ ودﻋﻢ اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﯿﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وتنمية مهارات الطلاب، وتوظيف الخريجين، وهو ما تسعى إليه جامعة القاهرة».