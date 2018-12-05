شكرا لقرائتكم خبر عن «روتاري» يُكرّم أبطال «أوليمبياد الشباب» بالأرجنتين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم نادي روتاري كايرو نايل فالي برئاسة كاتي حليم، الأربعاء، أعضاء البعثة المصرية، الحائزين على ميداليات بأوليمبياد الشباب، والتي أقيمت بالأرجنتين، تحت رعاية وبحضور محافظ روتاري مصر المهندس عبدالحميد العوا، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لـ«الانتراكت».

واستضاف النادي رس إيناس سامي، رئيس لجنة «الإنتراكت»، وملك كمال ممثل الإنتراكت بالمنطقة، لشرح خطة العام وروتاراكتور ناريمان خالد، ملكة جمال مصر، للتحدث عن مشوار نجاحها.

وقدم النادي للاعبين ميداليات تحمل عجلة «الروتاري»، وكؤوس للمهندس الباسل عبدالله حسن إبراهيم، ‎عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، ‎نائب رئيس بعثه مصر بالدورة الأولمبية بالأرجنتين، ‎والدكتور أسامه صادق محمد، مدير إدارة العلاقات العامة باللجنة الأوليمبية المصرية، ‎إداري بعثه مصر بالدورة الأوليمبية للشباب بالأرجنتين، بتنسيق مع منى مكرم الله، قرينة سفير مصر بالأرجنتين أمين بك مليكة، وسكرتير أول السفارة المصرية بالأرجنتين محمد يوسف.

وفيما يلي أسماء أبطال مصر بالدورة الأوليمبية:

‎أحمد محمود السيد محمد (مصارعه)

‎أحمد الصاوي عوض الباز (ملاكمة)

‎مازن عمرو على محمد(سلاح)

‎ياسمين نصر عباس محمد (كاراتيه)

‎سلمي أيمن أحمد عبدالَمقصود(خماسي حديث)

‎أحمد ناصر حرز النجار (فروسية)

‎نعمة سعيد فهمي سعيد (رفع أثقال)

‎روان أيمن إبراهيم بركات (ألعاب قوى)

‎إياد عادل محمود بركات (تايكوندوا)

‎عبدالله جلال محمد (رفع أثقال)

‎عبدالله جلال محمد (رفع أثقال)

تكريم أعضاء البعثة المصرية الحائزين علي ميداليات بأوليمبياد الشباب بنادى روتارى

تكريم أعضاء البعثة المصرية الحائزين علي ميداليات بأوليمبياد الشباب بنادى روتارى

تكريم أعضاء البعثة المصرية الحائزين علي ميداليات بأوليمبياد الشباب بنادى روتارى

تكريم أعضاء البعثة المصرية الحائزين علي ميداليات بأوليمبياد الشباب بنادى روتارى

تكريم أعضاء البعثة المصرية الحائزين علي ميداليات بأوليمبياد الشباب بنادى روتارى

تكريم أعضاء البعثة المصرية الحائزين علي ميداليات بأوليمبياد الشباب بنادى روتارى

تكريم أعضاء البعثة المصرية الحائزين علي ميداليات بأوليمبياد الشباب بنادى روتارى

تكريم أعضاء البعثة المصرية الحائزين علي ميداليات بأوليمبياد الشباب بنادى روتارى

تكريم أعضاء البعثة المصرية الحائزين علي ميداليات بأوليمبياد الشباب بنادى روتارى

تكريم أعضاء البعثة المصرية الحائزين علي ميداليات بأوليمبياد الشباب بنادى روتارى

تكريم أعضاء البعثة المصرية الحائزين علي ميداليات بأوليمبياد الشباب بنادى روتارى

تكريم أعضاء البعثة المصرية الحائزين علي ميداليات بأوليمبياد الشباب بنادى روتارى

تكريم أعضاء البعثة المصرية الحائزين علي ميداليات بأوليمبياد الشباب بنادى روتارى

تكريم أعضاء البعثة المصرية الحائزين علي ميداليات بأوليمبياد الشباب بنادى روتارى

تكريم أعضاء البعثة المصرية الحائزين علي ميداليات بأوليمبياد الشباب بنادى روتارى

تكريم أعضاء البعثة المصرية الحائزين علي ميداليات بأوليمبياد الشباب بنادى روتارى

تكريم أعضاء البعثة المصرية الحائزين علي ميداليات بأوليمبياد الشباب بنادى روتارى

تكريم أعضاء البعثة المصرية الحائزين علي ميداليات بأوليمبياد الشباب بنادى روتارى

تكريم أعضاء البعثة المصرية الحائزين علي ميداليات بأوليمبياد الشباب بنادى روتارى

تكريم أعضاء البعثة المصرية الحائزين علي ميداليات بأوليمبياد الشباب بنادى روتارى